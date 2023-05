To av de siktede etter Lørenskog-drapet er også siktet for voldsepisode i Kviteseid

To menn som er siktet for drapet i Lørenskog ble i februar fengslet i forbindelse med en voldsepisode i Kviteseid. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

De to mennene som er drapssiktet etter funnet av en død mann i Lørenskog, slapp nylig ut av varetekt etter en grov voldsepisode i Kviteseid.

Det var 13. februar i år at en mann i 50-årene ble utsatt for vold av fire menn i Kviteseid i Telemark.

Fem er siktet i saken, men kun fire ble varetektsfengslet. To av mennene som ble varetektsfengslet, er de samme som nå er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann ble funnet død i Lørenskog fredag kveld, skriver VG.

De to mennene, som er i slutten av tenårene og i begynnelsen av 20-årene, slapp ifølge avisen ut av varetekt etter voldsepisoden i slutten av mars, men er fremdeles siktet.

Øst politidistrikt, som etterforsker drapet i Lørenskog, ser foreløpig ingen sammenheng mellom voldssaken i Telemark og drapssaken i Lørenskog.

– Vi er kjent med at de siktede nylig ble løslatt fra varetekt i en annen sak. Per nå ser vi ingen direkte sammenheng mellom sakene annet enn at begge er involvert, sier politiadvokat Grete Bollestad i Øst politidistrikt.

Mannen i 20-årene er tidligere domfelt for kroppsskade. Hans forsvarer sier at han ikke erkjenner straffskyld for hendelsen i Kviteseid. Han nekter også straffskyld for drapet i Lørenskog.

Mannen i tenårene er tidligere dømt for grov kroppskrenkelse og drapsforsøk. Han erkjenner heller ikke straffskyld for hendelsen i Kviteseid og drapet i Lørenskog.