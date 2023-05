Kvinne (19) anker ikke bildrapsdom

NTB

Den 19 år gamle kvinnen som i slutten av april ble dømt til ti måneders fengsel etter en fatal ulykke på Osterøy i 2021, anker ikke dommen.

I en uttalelse fra familien til den dømte kvinnen til Bergens Tidende , heter det at de er uenige med dommen fra lagmannsretten, men at kvinnen ikke orker å anke.

21. august i 2021 døde 18 år gamle Lena Maria Aase i en trafikkulykke mellom Hauge og Valestrand på Osterøy.

I tingretten ble sjåføren, Aases venninne, frifunnet for uaktsomt bildrap, men fikk en måneds fengsel for brudd på vegtrafikkloven. I ankesaken i Gulating lagmannsrett ble den tiltalte 19-åringen dømt til ti måneders fengsel for uaktsomt bildrap.

De to venninnene skulle kjøre til butikken, men krasjet i en fjellknaus. Ifølge tiltalen hadde bilen en hastighet på minst 104 km/t i 60-sonen like før ulykken inntraff.

Kvinnen ble i tillegg til den ubetingede fengselsstraffen dømt til å betale til sammen 390.000 kroner i oppreisnings­erstatning til 18-åringens etterlatte.