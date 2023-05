Alle diplomatene som er erklært uønsket i Russland er tilbake i Norge

NTB

Tirsdag landet alle de ti norske diplomatene som er erklært uønsket i Russland, i Norge.

– Vi kan nå bekrefte at alle ti er i Norge, skriver pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet (UD) i en epost til NTB.

I en uttalelse fra russisk UD forrige uke het det at diplomatene er utvist som et «gjengjeldelsestiltak» etter at Norge utviste 15 russiske diplomater 13. april.

De norske diplomatene ble utvist 26. april og fikk en uke på seg til å forlate Russland, samme frist som russerne fikk i Norge.

Norske myndigheter sa at de oppfattet den russiske beslutningen som en ren hevnaksjon.

– Alle våre diplomater i Russland driver vanlig diplomatisk arbeid. Dette vet russiske myndigheter godt, skrev talsperson i UD Ragnhild H. Simenstad i en epost til NTB samme dag som utvisningen ble kjent.

– Norges beslutning om å erklære 15 personer ved den russiske ambassaden som uønsket i Norge, er begrunnet med at disse har drevet etterretningsvirksomhet under dekke av å være diplomater. Det er i strid med Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem, sa Simenstad.

Regjeringens beslutning bygget på at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til en økt etterretningstrussel fra Russland.