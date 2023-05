En person skrev ut fra sykehus etter russebilulykken i Flekkefjord

NTB

En av de fem ungdommene som ble skadd i russebilulykken ved Flekkefjord mandag, er skrevet ut fra sykehuset.

Det bekrefter etterforskningsleder Tove Glendrange i Agder politidistrikt til NRK. Hun kan ikke si noe mer om vedkommendes helsetilstand.

Alle de fem ungdommene som var involvert i ulykken, ble tirsdag betegnet som alvorlig skadd.

Tirsdag opplyste politiet til TV 2 at én person foreløpig er siktet for uaktsom kjøring. Til NRK sier Glendrange at det er tatt blodprøver av vedkommende, og at det vil ta noe tid å få svar på disse.

– Når det gjelder årsaken til ulykken, er det for tidlig å si noe om dette per nå. Politiet er ferdig med kriminaltekniske undersøkelser på stedet, men det vil bli gjort en egen undersøkelse av bilen, sa etterforskningslederen til NTB tirsdag.

Det var mandag morgen like før klokken 6 at russebilen med fem personer kjørte av veien på E39 ved Flekkefjord og havnet i vannet. De fem er i alderen 18 til 19 år.