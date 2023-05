Riksmekleren vil anmelde lekkasjene fra meklingen i frontfaget

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland varsler at lekkasjen fra meklingen i årets frontfagsoppgjør, vil bli anmeldt.

– Lekkasjen vil få et etterspill.

Riksmekler Mats Ruland anmelder lekkasjene fra meklingen. Både LO og NHO ønsker politiets involvering velkommen.

– Jeg oppfatter at både LO og NHO ser alvorlig på lekkasjene og har forståelse for at jeg velger å anmelde, skriver Ruland i en SMS til Dagbladets Børsen.

Allerede søndag 16. april, dagen før storstreiken startet, ble det lekket at det lå et forslag til løsning på bordet med en ramme på 5,2 prosent.

– Lekkasjen vil få et etterspill. Vi kommer til å ha et møte med LO og NHO i etterkant, og vi vil med all sannsynlighet anmelde brudd på taushetsplikten, sa Ruland til Dagens Næringsliv.

– Det er veldig uvanlig at vi anmelder brudd på taushetsplikten. Vi har gjort det tidligere, men det er veldig sjelden, sa riksmekleren.

NHO: – Bra med anmeldelse

Nina Kraugerud Ertzaas, områdedirektør kommunikasjon i NHO, er tilfreds med at saken nå havner hos politiet.

– Vi har hatt et godt oppfølgingsmøte med riksmekler etter meklingen, og vi mener det er bra at riksmekler anmelder lekkasjene. Nå blir det opp til politiet å avgjøre om det er grunnlag for å gå videre med saken, uttaler hun i en pressemelding.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har beskyldt motparten for å lekke enkelttall fra forhandlingene. NHO har benektet at de står bak lekkasjen.

Trolig bøtesak

LO-ledelsen sier de har full forståelse for at saken anmeldes.

– En mekling er en krevende situasjon, og vi er avhengig av at det som blir sagt der, blir behandlet med fortrolighet. Lekkasjer kan skape en vanskelig situasjon og hindre bevegelse i meklingen, sier LOs informasjonssjef Trond Gram til Børsen.

Til sammen talte LO og NHOs delegasjoner i forhandlingene 75 personer, viser møteboka på Riksmeklerens nettsider. Disse har dermed hatt førstehåndskunnskap om diskusjonene bak lukkede dører.

Riksmekler Mats Ruland sa tidligere at den realistiske straffen for et brudd på taushetsplikten er bøter.