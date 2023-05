Fire av ti mellom 30 og 50 fører budsjett

NTB

Nesten fire av ti nordmenn mellom 30–50 år fører budsjett kontinuerlig eller i perioder, viser en ny undersøkelse fra Forbrukerrådet.

– Det eksisterer mange skjulte pengetyver i hverdagen. Et budsjett vil ikke bare avdekke de små bandittene på kontoutskriften, det vil også i mange tilfeller gi motivasjon til å avstå fra de små fristelsene, som ved månedsslutt kan ende opp i store summer, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet i en pressemelding.

På tvers av de aldersgruppene som Forbrukerrådet har spurt, er det tre av ti som oppgir at de fører budsjett. Flest av dem er det i aldersgruppen 30–50. Fire av ti av dem fører budsjett enten kontinuerlig eller i perioder.

– Dette er gjerne mennesker i etableringsfasen, i barnefamilier med en presset økonomi. Denne aldersgruppen scorer lavt på SIFOs trygghetsindeks, og er blant dem som er verst rammet av dyrtiden. Derfor er det ikke overraskende at dette også er de som ønsker oversikt over privatøkonomien, sier Jensen.

– Det er et sunnhetstegn at en av de mest utsatte gruppene for dyrtiden også er de som i størst grad jobber for å få oversikt over pengene sine.

I undersøkelsen har de som er 60 år eller eldre svart at de ikke fører budsjett. Det samme gjelder for halvparten av de som er godt voksne. Samtidig varsler flere inkassobyråer om en økning i inkasso i disse aldersgruppene.