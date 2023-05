Fengslingen for de siktede etter drapet i Lørenskog avgjøres i ettermiddag

NTB

Tingretten skal klokken 13 og klokken 14 avgjøre om to av de siktede etter drapet i Lørenskog skal varetektsfengsles, slik politiet har bedt om.

Fengslingene for begge avgjøres som kontorforretning i Romerike og Glåmdal tingrett, som betyr at en dommer treffer en avgjørelse uten at partene møtes i rettssalen. De er berammet klokken 13 og klokken 14 tirsdag, viser berammingslisten til tingretten.

Politiet vil be om at begge de to mennene i 20-årene som er siktet for drap eller medvirkning til drap, fengsles i fire uker. Begge har samtykket til at fengslingen avgjøres som kontorforretning.

Svein Holden, som forsvarer den ene av de to, sier at hans klient også har samtykket til varetektsfengsling i fire uker.

– Han forstår at politiet trenger tid for å avklare hans rolle i saken. Men jeg vil understreke at han ikke erkjenner straffskyld for drap eller medvirkning til drap, sier Holden til NTB.

Ole-Kristian Ringnes, som forsvarer den andre politiet ønsker å fengsle, sier at hans klient kun har samtykket til kontorforretning.

– Han samtykker ikke til fengslingsbegjæringen på fire uker, kun til kontorforretningen, sier Ringnes.

Også hans klient nekter straffskyld for siktelsen for drap eller medvirkning til drap.