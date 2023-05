Flyselskap vil at regjeringen skal være med på å betale for utslippskutt

NTB

SAS og Norwegian mener det blir for dyrt å betale for lovede kutt i klimautslipp. De vil ha med regjeringen, og samferdselsministeren er ikke avvisende.

Ifølge Dagens Næringsliv har de to selskapene lovet å kutte inntil 45 prosent av klimautslippene fram mot 2030.

– Vi må ha regjeringen med oss, ellers går det ikke, sier Kjetil Håbjørg, om er norgessjef i SAS.

Han mener blant annet at særnorske avgifter skal brukes til å finansiere produksjon og kjøp av bærekraftig drivstoff.

Håbjørg får støtte av konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

– Også fremover tror vi bærekraftig drivstoff er tre til fire ganger dyrere enn fossilt drivstoff, og den regningen kan vi ikke ta alene. Vi er forberedt på å ta vår andel, og mener staten gjennom avgiftene bør ta en del, og til slutt må passasjerene ta en del, sier Norwegian-sjefen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) påpeker at mange bransjer kan ønske at såkalte fiskale avgifter går i sirkel for å finansiere klimatiltak.

– Vi har tidligere inngått klimapartnerskap for tre andre næringer i Norge, og så må vi vurdere om det er aktuelt for luftfarten, sier statsråden til DN.