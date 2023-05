NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 2. mai.

Presset øker for å heve gjeldstaket i USA

I natt sa USAs finansminister Janet Yellen at gjeldstaket må heves innen 1. juni for å unngå mislighold. Det har vært omdiskutert i amerikansk politikk, og republikanerne har stilt seg på bakbeina i denne saken.

Etter de nye anslagene fra finansdepartementet, ringte president Joe Biden til alle de fire lederne i Kongressen. Han inviterte dem til et møte 9. mai der det er ventet at han vil presse for å få gjennom et vedtak i Kongressen om heving av gjeldstaket.

Sju lik funnet i søk etter to savnede tenåringsjenter i USA

Sju lik er funnet på eiendommen til en 39 år gammel mann, som tidligere er dømt for seksualforbrytelser. Politiet mener to av likene tilhører to savnede tenåringsjenter, en 14-åring og en 16-åring, som sist skal ha blitt sett på reisefot sammen med mannen.

De to jentene ble funnet sammen med likene til det politiet mener er mannen selv og familien hans. De ble funnet i nærheten av byen Henryetta i den amerikanske delstaten Oklahoma.

Soldat drept i israelsk angrep i Aleppo

Israel angrep flyplassen i Aleppo i går, ifølge syriske medier. En soldat ble drept, og flyplassen ble stengt som følge av angrepet.

En soldat ble drept og sju andre ble såret, deriblant to sivile, skriver de videre. Flyplassen ble stengt som følge av angrepet.

Serena Williams venter barn

Tennislegenden Serena Williams, som i fjor at hun kunngjorde at hun spilte sin siste turnering, skal for andre gang bli mor. 41-åringen bekreftet graviditeten da hun ankom den stjernespekkede Met-gallaen i New York i natt norsk tid sammen med ektemannen Alexis Ohanian.

Til de frammøtte journalistene opplyste hun at det «er tre av oss» på den røde løperen. Fra før har paret datteren Olympia, født i 2017.