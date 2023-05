Russepresident i Flekkefjord etter russebilulykke: – Forferdelig trist

NTB

En russebil kjørte av veien og havnet i vannet på E39 i Flekkefjord mandag. Tre av de fem personene som var involvert er fløyet til sykehus med helikopter.

– Russen, sammen med foreldre og pårørende er i dag samlet på skolen for å støtte og ta vare på hverandre. Vi sender alle våre tanker til de involverte og alle pårørende, sier russepresident Mia Mihajlovic ved Flekkefjord videregående skole til TV 2.

De tre personene som er fløyet til sykehus, ble brakt til henholdsvis Kristiansand, Stavanger og Bergen, sa operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB mandag morgen.

Alle de fem involverte har en tilknytning til skolen. To av dem er elever ved skolen nå, og tre av dem er tidligere elver. Mange av elevene har hatt et stort behov for å møtes og støtte hverandre.

– Nesten alle avgangselevene har møtt opp i dag. Det er en veldig sammensveiset gjeng, sier kommuneoverlege Ola Vassbø til TV 2.

Kjørte av veien

Det var like før klokka 6 at politiet meldte om ulykken. En russebil hadde kjørt av veien og sto med hjulene delvis ute i vannet.

Veien ble stengt i lang tid etter ulykken, men klokken 12.50 meldte Vegtrafikksentralen sør at veien er åpnet igjen.

Det ble benyttet en SAR Queen og to luftambulanser til å fly personene bort fra stedet.

– Helsetilstanden på de fem personene som var involvert i ulykken og som ble sendt til sykehus, er uavklart. Det er helsevesenet som må vurdere å oppgi opplysninger om helsetilstand på de skadde, sier jourhavende jurist i Agder politidistrikt, Thea Hobbesland i en pressemelding klokken 13.

Skolen åpnet dørene

De tre personene var alle elever ved Flekkefjord videregående skole. Som følge av ulykken har skolen mandag åpnet dørene, slik at elever og foresatte har et sted de kan samles. Kriseteamene til Flekkefjord og Kvinesdal kommune er også etablert.

– Vi vet ikke utfallet av denne ulykken, men vi håper selvsagt at det går bra. Det er ganske mange som føler seg berørt, sier rektor Tor-Inge Rake til NTB.

Han forteller at politiet er til stede på skolen og gir både elevene og de foresatte en oppdatering i saken hver time.

Dette er andre gang på kort tid at en alvorlig trafikkulykke har rammet skolen. 13. mars omkom to elever ved skolen etter å ha kjørt av veien ved Moi i Rogaland.

– Det er helt forferdelig, sier rektoren.