Tre pågrepet og siktet for drap på Lørenskog

NTB

Tre menn er pågrepet etter at en mann ble funnet drept i Lørenskog fredag. De er alle siktet for drap eller medvirkning til drap.

Pågripelsene fant sted sent søndag kveld.

Alle de siktede er i 20-årene og har tilhørighet på østlandsområdet. De har alle hatt befatning med politiet tidligere. Pågripelsene foregikk uten dramatikk, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge politiet er planen å fremstille dem for varetektsfengsling tirsdag.

Politiet skriver videre at de ikke kan utelukke flere pågripelser, men de leter ikke aktivt etter andre nå.

Søndag ble en mann siktet for drap eller medvirkning til drap. Han ble sluppet fri etter avhør, men siktelsen ble ikke frafalt.

Tre ulike privatadresser

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt sier til NTB at pågripelsene fant sted på tre ulike privatadresser på østlandsområdet, men vil ikke gå noe nærmere i detalj på hvor dette skjedde.

– Det var et omfattende arbeid som førte til pågripelsene. Vi har store mengder med tekniske og elektroniske spor, inkludert videovervåkning, som har vært med på identifisere personene. Det gjør at det er skjellig grunn til mistanke og at mennene kunne pågripes sent i går kveld og i natt.

Han forteller at det er gjort en rekke beslag i saken, men vil ikke gå i detalj på hva politiet har beslaglagt.

– Vi planlegger avhør i løpet av dagen. Da vil også relasjonen mellom de involverte og knytingen til avdøde bli et tema, sier politiinspektøren.

En av de siktede erkjenner ikke straffskyld

Reinholdt-Østbye sier at de så langt ikke har tatt opp spørsmålet om straffskyld.

Ole-Kristian Ringnes, Cecile Nakstad og Svein Holden er oppnevnt som forsvarere for de siktede mennene.

Holden har ikke besvart NTBs henvendelser så langt, men skriver i en tekstmelding til NRK at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Ringnes har snakket med sin klient, men har ingen kommentarer utover det, skriver han i en tekstmelding til NTB.

Nakstad sier til NTB at hun er på vei til sin klient nå, men vil ikke kommentere saken utover det.