Viking lå under 0-1 til pause – slo HamKam 7-3 i Eliteserien

Lars-Jørgen Salvesen scoret sitt første eliteseriemål for Viking mot HamKam. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Viking snudde 0-1 til 7-3-seier etter en ellevill snuoperasjon hjemme mot HamKam i Eliteserien søndag kveld.

HamKam fikk en drømmestart da Pål Alexander Kirkevold nikket hedmarkingene i ledelsen etter 23 minutter. Målet kom etter et nydelig innlegg av Henrik Udahl.

– Jeg er veldig fornøyd med de første 35 minuttene, hvor jeg synes vi var klart best, sa HamKam-trener Jakob Michelsen til TV 2 i pausen.

Dessverre for dansken fikk Viking en pangåpning på omgangen da Nicholas D'Agostino utlignet etter bare to minutter, og deretter sendte Svendsen dem i ledelsen to minutter senere.

En snau time inn i kampen kom Viking seg til noen kjempesjanser igjen, men da D'Agostino og Svendsen nølte i avslutningsøyeblikket sto Sondre Bjørshol fram og satt inn vertenes tredje for dagen.

20 minutter før full tid satte også Lars-Jørgen Salvesen inn sitt første mål for Viking i Eliteserien, bare tre minutter etter han ble byttet inn for Svendsen. Tre minutter senere la Shayne Pattynama på til 5-1-ledelse, før John Olav Norheim reduserte for HamKam.

Målfesten fortsatte da Harald Nilsen Tangen kom seg fri i bakrom, men ble lagt i bakken. Dommer Marius Hansen Grøtta pekte på straffemerket, og dermed kunne Zlatko Tripic sette inn kampens åttende mål.

Men de var ikke ferdig der. Sju minutter før full tid fyrte Aleksander Melgalvis av en kanonkule som snek seg inn i nettet bak Patrik Gunnarsson, før Salvesen satte inn sitt andre for dagen.