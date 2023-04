Halve Norge kaster aldri brød, viser en ny undersøkelse

På spørsmål om årsaken til at brødet havner i søppelbøtta, svarer mange at de ikke vet hvordan de kan bruke brødrestene. Da kan arme riddere eller ostesmørbrød kanskje være et tips. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

En undersøkelse viser at andelen nordmenn som aldri kaster brød har steget med nesten 10 prosentpoeng det siste året.

Undersøkelsen som er gjennomført av YouGov, viser at nesten 50 prosent sier de klarer å kvitte seg med brødet før det blir kastet, skriver Nationen.

– Det er en gledelig utvikling vi håper kommer til å fortsette, sier daglig leder Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn.

I fjor svarte 40 prosent at de ikke kaster brød. Tallet har nå har økt til 48 prosent i år.

Ifølge Nordbø samsvarer tallene med hva Norsk institutt for bærekraftsforskning og Matvett fant i 2021.

– De fant blant annet at nordmenn kastet 2 kilo mindre brød i 2020 enn i 2016.

På spørsmål om årsaken til at brødet havner i søppelbøtta, svarer mange at de ikke vet hvordan de kan bruke brødrestene. Det er de yngste, aldersgruppen 16 til 34 år, som i størst grad oppgir dette svaret. Blant befolkningen over 65 år svarer åtte av ti at de aldri kaster brød.