Den siktede i Lørenskog-saken løslates, ifølge advokaten

En mann ble funnet død i Lørenskog fredag kveld. Politiet etterforsker saken som et drap.

NTB

En mann i 20-årene er siktet for medvirkning til drap i Lørenskog. Mannen ble pågrepet lørdag, men løslates igjen søndag, ifølge advokaten.

Det opplyser forsvareren, advokat John Arild Aasen. Han sier de vil be om at siktelsen frafalles, ifølge NRK.

Politiet opplyste søndag ettermiddag at mannen er siktet i saken der en mann i 20-årene ble funnet død på en parkeringsplass i Lørenskog.

– Vedkommende har vært i avhør søndag og er siktet for medvirkning til drap, opplyser politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

Ifølge forsvarer John Arild Aasen har siktede vært i politiets varetekt siden lørdag og har vært i avhør, skriver VG. Den siktede erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient nekter straffskyld for forholdet han har blitt siktet for og sier han ikke har noe med det å gjøre, sier Aasen til NTB.

Pågrepet fredag

Fredag klokka 20 fikk politiet melding om at det var funnet en livløs person på Løkenåsen skole i Lørenskog.

Politiet har jobbet med etterforskning, og en adresse i Oslo er undersøkt. Ved 20-tiden lørdag kveld skal den siktede ha blitt pågrepet, ifølge VG.

– Svært vanskelig

Aasen sier til NTB at hans klient har det svært vanskelig etter siktelsen. Tidspunkt for framstilling for fengsling er ikke fastsatt søndag ettermiddag.

– Vi jobber for å kartlegge miljøet rundt avdøde. Mange undersøkelser gjøres for å belyse dette, forklarer politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt til avisa.

Det eneste som er opplyst om avdøde, er at han var bosatt på Østlandet et sted og er i 20-årene. Mannen er sendt til obduksjon, og en foreløpig rapport er ventet neste uke.

Tidligere dømt

Det siste døgnet har politiet jobbet videre med undersøkelser rundt åstedet, vitner, avdøde og innhenting av videomateriale.

De har varslet ny informasjon om saken søndag ettermiddag.

VG skriver at den siktede også er en mann i 20-årene. Tidligere har han blitt dømt for oppbevaring av narkotika og for bæring av gasspistol på gata i Oslo.