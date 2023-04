1. mai blir det hvitt på Østlandet igjen

NTB

Mye nedbør ventes flere steder i landet fra mandag av. Utsatte steder kan ende opp med 10 centimeter snø.

Mandag passerer et lavtrykk Sør-Norge med nedbør som vil falle i form av sludd eller snø, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NRK.

– I de områdene som får mest nedbør, ser det ut til at vi kan ende opp mellom 5 og 10 centimeter med snø.

Det er områdene sørvest for Mjøsa, Viken og Telemark som er mest utsatt for dette, og nedbøren kommer i løpet av natten og morgentimene. Yr skriver at det er sendt ut gult farevarsel på store deler av Østlandet.

– I de kystnære strøkene går denne nedbøren raskt over til regn, men litt oppi høyden, ikke særlig høyere enn 100 til 200 meter, venter vi at det kan være perioder der snø legger seg på bakken, sier Granerød.

I Troms og Finnmark ventes 5 til 15 centimeter snø på et døgn. I samme periode kan enkelte steder få så mye som 20 til 30 centimeter. Fra tirsdag er det gult farevarsel over hele fylket.

I Jotunheimen og Indre Sogn er det også meldt betydelig snøskredfare.

– Snøskredfaren kommer av en kombinasjon fokksnø, men også det vedvarende svake laget høyt i snødekket som kan gi skred, sier vaktleder Solveig Kosberg på snøskredvarslingen til NVE.