Skatteetaten har tekniske problemer

NTB

Enkelte har problemer med å endre og se skattemeldingen, opplyser Skatteetaten.

Erfaringsmessig er det hektisk aktivitet i mange hjem den siste dagen i april, da det normalt er siste frist for å levere skattemeldingen.

– Vi har tekniske utfordringer, men har identifisert problemene og jobber med å løse dem, sier pressevakt Stig Flesland i Skatteetaten til Nettavisen.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april, men siden 30. april faller på en søndag og fridagen 1. mai en mandag i år, regnes det ikke som for sent om man leverer skattemeldingen innen midnatt natt til onsdag 3. mai, opplyser Skatteetaten.

Tall fra Skatteetaten viser at få dager før innleveringsfristen har 2,6 millioner levert skattemeldingen. Skattemeldingen er sendt ut digitalt til 4,2 millioner personer.