NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Frps landsmøte fortsetter

Partiet som i år feirer 50 år er samlet i helga på Gardermoen. På landsmøtets siste dag blir Hans Andreas Limi valgt til nestleder. Han tar over for Ketil Solvik-Olsen, som tidligere i år ga beskjed om at han ville prioritere familien framfor partiverv framover.

Frist for enighet i forhandlingene med Oslo kommune

Forhandlingsfristen går ut ved midnatt natt til 1. mai. Forhandlingene gjelder ansatte i Oslo kommune.

En oppstart for en eventuell mekling vil starte 3. mai. Frist for mekling blir eventuelt 24. mai klokken 24.

Valg i Paraguay



Det er valg i Paraguay. Det konservative partiet med presidentkandidat Santiago Peña i spissen, som har makten i dag, utfordres av en bred opposisjonskoalisjon.

Runder i eliteserien

I eliteserien for menn spilles 4. runde. Kampene som begynner klokken 17 er Haugesund – Sarpsborg, Molde – Stabæk, Sandefjord – Aalesund, Strømsgodset – Tromsø, Viking – HamKam. Vålerenga møter Lillestrøm klokken 18 og Odd spiller mot Rosenborg klokken 19.15.

Norge spiller mot Finland i kvalifiseringen til håndball-EM

Det norske håndballherrene avslutter kvalifiseringen til EM 2024 med hjemmekamp mot Finland. Etter seieren mot Slovakia tidligere denne uken, har Norge allerede sikret seg plass i mesterskapet.

Haalands City i ilden

Det er duket for 34. runde i engelsk Premier League. Klokka 15 spiller Bournemouth – Leeds, Fulham – Manchester City, Manchester United – Aston Villa, Newcastle – Southampton. Liverpool møter Tottenham klokka 17.30.