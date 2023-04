NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 30. april.

Sudans tidligere statsminister: En borgerkrig ville vært et mareritt for verden



Tidligere statsminister i Sudan, Abdalla Hamdok, advarer om at dersom konflikten i landet utvikler seg til en borgerkrig vil det bli en av de verste i verden.

– Gud forby om Sudan når punktet der det blir borgerkrig. Syria, Jemen og Libya blir barnemat i forhold, sa Hamdok under et arrangement i Nairobi lørdag.

– Jeg tror det ville vært et mareritt for verden, sa han, og la til at en borgerkrig ville fått en rekke konsekvenser.

Person kritisk skadd etter å ha falt fra balkong i Oslo

En person ble kritisk skadd etter å ha falt ned rundt 15 meter ned fra en balkong i Oslo. Personen ble fraktet til sykehus.

Det skal ha vært et lavt rekkverk på balkongen. Politiet anser hendelsen som en ulykke.

Politiet i Texas leter fremdeles etter den mistenkte etter masseskyting

Politiet i delstaten Texas i USA har utvidet området de leter etter en mann som er mistenkt for å ha skutt fem av naboene sine sent fredag kveld.

Ifølge sheriffen i San Jacinto-fylket, Greg Capers, kan området mannen befinner seg være så stort som mellom 16 og 32 kilometer, da mannen fremdeles er på frifot mer enn 15 timer etter at skytingen fant sted.

Colombia evakuerer byer i nærheten av vulkan

Myndighetene i Colombia ber innbyggerne i byene nærmest en buldrende vulkan om å forlate området i tilfelle det skjer et utbrudd.

Evakuering er iverksatt av lokalsamfunnene innenfor en 15 kilometers radius fra hovedkrateret på vulkanen Nevado del Ruiz, opplyser myndighetene.

Vulkanen har til sammen tre krater, og ligger i de colombianske Andesfjellene