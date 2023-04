Flere tonn parafinvoks plukket opp langs sørlandskysten

NTB

Den siste uken har flere tonn parafinvoks blitt plukket opp av havet på Sørlandet.

I Lillesand har nesten tre tonn parafinvoks blitt plukket opp, i nabobyen Grimstad har det blitt hentet opp mellom 100 og 200 kilo, skriver NRK.

– Dette er til stor skade på miljøet. Jeg er bekymret for fuglene som er midt i hekketida, sier leder for Naturvernforbundet i Lillesand, Per Bendixen, til kanalen.

Fram til januar 2021 var det lov for skip som var lastet med parafinvoks å vaske tankene for rester av voks om de var langt nok fra land.

Kommunene har bedt om mer hjelp fra befolkningen til å få plukket opp restene som fortsatt ligger i fjæra.

Parafinvoks virker som avføringsmiddel og vil kunne ha uheldig effekt på barn eller dyr. Ved høy varme vil den også kunne bli omgjort til gass, som er skadelig for lungene ved innpusting.