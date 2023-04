Næringslivet, fagbevegelsen og miljøbevegelsen vil ha enklere brukthandel

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier det er et mål å få lagt fram forslag til en ny måte å regulere brukthandelen på i løpet av sommeren. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

En rekke aktører vil at regjeringen skal få opp farten for å endre brukthandelloven for å stimulere til sirkulærøkonomi.