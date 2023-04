NTB

En avsporing ved Ski togparkering første ikke til problemer for togtrafikken. Heller ingen personer er skadd.

Først opplyste Bane Nor at hendelsen ville føre til innstillinger og forsinkelser.

Men til VG sier Mari Rjaanes at det er snakk om en vogn som har sporet av, og at det ikke vil bety noe for togtrafikken.