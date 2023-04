NTB

En person som ble hentet opp av elva ved Vaterlands bru på Grønland i Oslo, er erklært død.

– Alle nødetater er ved Vaterlands bru etter melding om at en person er falt i elva, tvitret Oslo-politiet ved 17.30-tiden.

Like etterpå kom det melding om at personen var erklært død. Politiet undersøker nå hva som kan ha skjedd forut for hendelsen.