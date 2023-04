Uvær skaper trøbbel over fjellet

NTB

Det er vanskelige kjøreforhold flere steder i landet lørdag morgen. Flere veier er stengt.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for lettere kjøretøy, melder Vegtrafikksentralen på Twitter. Det er kolonnekjøring for kjøretøy over 7,5 tonn.

Også fylkesvei 50 Hol-Aurland er stengt for personbiler på grunn av uvær. Ny vurdering skal tas klokka 17 lørdag ettermiddag.

Over Haukelifjell i Sør-Norge veien åpen, men Vegtrafikksentralen opplyser om vanskelige kjøreforhold som kan føre til kolonnekjøring utover dagen.

– Bilister som skal over fjellet må ha vinterdekk for å komme over, skriver de på Twitter.