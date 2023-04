NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 29. april.

Politiet tror dødsfall i Lørenskog sannsynligvis er drap



En mann er funnet død i Lørenskog like øst for Oslo fredag kveld. På grunn av funn politiet har gjort på stedet, mener de det trolig er snakk om drap.

Den avdøde er en voksen mann. Han ble funnet på en parkeringsplass ved Løkenåsen skole. Ingen er foreløpig pågrepet i saken.

NBC: Biden vurderer tur til Finland

USAs president Joe Biden vurderer å reise til Natos nyeste medlemsland Finland i juli, ifølge den amerikanske TV-kanalen NBC. Turen vil i så fall sammenfalle med Nato-toppmøtet i Litauen, ifølge det tre amerikanske tjenestepersoner opplyser til kanalen.

Diskusjonene i Det hvite hus om Biden skal reise til Finland har pågått i lang tid, men ingen avgjørelse er tatt. Ethvert besøk i Finland vil være for et møte med flere nordiske land, ikke som et bilateralt besøk, ifølge en tjenesteperson.

Syria sier de har skutt ned israelske raketter

Det syriske luftforsvaret skal ha skutt ned et mistenkt israelsk rakettangrep natt til lørdag, melder statlige medier.

Luftforsvaret konfronterte rakettangrepet, som skal ha skjedd i Homs-regionen, og skjøt ned noen av rakettene. Det melder det statlige nyhetsbyrået SANA. Tre personer skal være såret.

FN og Tyrkia har snakket sammen om kornavtalen

FNs generalsekretær António Guterres og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har snakket sammen om framtiden til kornavtalen som sikrer eksport fra Ukraina.

De to snakket fredag om hvordan man kan garantere forbedring, utvidelse og forlenging av avtalen, som sørger for trygg eksport av ukrainsk korn via Svartehavet. Kornavtalen står i fare da Russland har signalisert at de ikke vil forlenge den utover 18. mai.

USA tar grep etter to dødelige helikopterulykker

Militærpiloter som ikke er involvert i kritiske oppdrag får ikke lov å fly før de har fullført et opplæringsprogram, har den amerikanske hæren bestemt.

Det har blitt beordret et midlertidig flyforbud etter at til sammen 12 soldater omkom i to separate helikopterulykker de siste ukene. Forbudet berører alle militærpiloter, bortsett fra de som deltar i kritiske oppdrag, og trer i kraft med umiddelbar virkning.

Norge tok bronse i curling-VM

Det ble seier for Norge i bronsefinalen under curling-VM for blandet lag etter å ha slått Canada 6-2.

Martine Vollan Rønning og Mathias Brænden hadde god kontroll på kampen, og sikret seg seks poeng fra de åtte omgangene, mens canadierne Jennifer Jones og Brent Laing måtte nøye seg med to poeng og tap.