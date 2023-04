KRLE-faget kan miste særskilt vern

Jan Tore Sanner (H) kjemper for fortsatt lovregulering av målene for kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).

NTB

Trolig får regjeringen flertall for et forslag som åpner for endringer i KRLE-faget. Kunnskapsdepartementet avviser at det er planer om å endre faget nå.