Oljefondet ber om statlig regulering av kunstig intelligens

NTB

Oljefondet-sjef Nicolai Tangen ber i et intervju med Financial Times regjeringer i hele verden om å innføre statlig regulering av kunstig intelligens.

Slik regulering vil setter klare etiske retningslinjer for hvordan selskapene som oljefondet investerer i, bruker kunstig intelligens (KI). Nikolai Tangen sier til Financial Times at han mener reguleringen av KI er mangelfull i dag.

– Vi mener at myndigheter og regjeringer må regulere KI. Vi ser ikke at regulering er på trappene ennå, sier Tangen.

Statens pensjonsfond utland, oftest omtalt som oljefondet, økte sin markedsverdi med 1.865 milliarder kroner til 14.294 milliarder kroner per 31. mars. Fondet eier en andel i over 9.000 selskaper i over 70 land. Blant selskapene er Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Begeistret for KI

Fondet er blant annet stor investor i teknologigiganter som Apple, Alphabet, Nvidia og Microsoft, som alle har mål om å bruke KI til å utvikle virksomheten.

Tangen sier at oljefondet i august kommer til å legge fram en rekke standarder for hvordan det ønsker at selskaper som benytter seg av KI, skal håndtere dette.

Samtidig er han klar på at det finnes store muligheter i KI.

– Jeg er veldig begeistret for KI. Vi har et mål om å øke effektiviteten i fondet med 10 prosent i løpet av de neste tolv månedene. Det er et stort, hårete mål, men vi ser at det mange steder øker effektiviteten, sier Tangen.

– Innser ikke hvor stor påvirkning KI vil få

Flere andre har den siste tiden også bedt om regulering av kunstig intelligens. I et intervju med Aftenposten denne uken tar KI-forsker og førsteamanuensis Inga Strümke ved NTNU til orde for regulering.

– Jeg tror ikke vi innser hvor stor påvirkning kunstig intelligens vil få, også i nær fremtid. Vi tar ikke alvorlig nok at vi nå staker ut kursen for den globale utviklingen, sier Strümke

– Jeg har jo ropt og skreket at vi trenger et algoritmetilsyn, vi må vite hvordan algoritmene fungerer, vi trenger regulering av kunstig intelligens, sier Strümke.

Hun mener at KI-selskapene må vite og vise hvordan teknologien fungerer, og at de må ha risikoanalyse og mulige grep om alt går skeis. EU utformer nå The Artificial Intelligence Act, som blir den første KI-loven.

– Tilsyn kommer neppe før EU blir ferdig med sitt forslag, for det er så vanskelig å skrive regulering for kunstig intelligens, sier Strümke.