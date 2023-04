Flere digitale angrep mot kirken etter uttrykt støtte til Ukraina

Ishavskatedralen i Tromsø. Etter bispemøtet i februar i år har Den norske kirke blitt utsatt for flere nettangrep. Ingen av dem skal ha ført fram. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

En uttalelse fra Den norske kirke om krigen i Ukraina har ført til en stor økning i forsøkte nettangrep.

– Vi merker angrepene ved at systemene våre får økt trafikk, og at sikkerhetssystemene våre gjør jobben sin med å hindre at det får noen konsekvenser, sier Kirkerådets digitaliseringssjef Magnus Hvalvik til Vårt Land.

På bispemøtet i februar kom det fram at biskopene i Den norske kirke ikke kan slå seg til ro med at Russland fremdeles driver krigføring i Ukraina. Siden det har antallet digitale angrepet økt betydelig, framgår det av Kirkerådets møteprotokoll fra 25. mars.

– I uke 9 opplevde vi en tredobling i antall forsøk på å kartlegge den digitale infrastruktur for svakheter. Dette er ikke nytt for oss. Det er dessverre vanlig at ulike aktører på internett forsøker å skade virksomheter digitalt, sier Hvalvik.

Ettersom angrepene ikke har fått følger, sier Hvalvik at kirken per nå ikke har valgt å anmelde saken.