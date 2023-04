NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Meldinger om eksplosjoner flere steder i Ukraina – to drept

To personer er drept i russiske luftangrep mot den ukrainske byen Dnipro fredag morgen, melder byens ordfører.

Flyalarmen har gått over hele landet i morgentimene, og det er meldt om eksplosjoner flere steder, blant annet i hovedstaden Kyiv. Det er også meldt om eksplosjoner i Krementsjuk og Poltava i det sentrale Ukraina, og i Mykolajiv i sør.

Tre omkom da to militærhelikoptre styrtet i USA

Tre personer omkom da to militærhelikoptre styrtet i delstaten Alaska i USA, opplyser den amerikanske hæren.

Helikoptrene var på vei tilbake fra en treningsflygning da ulykken skjedde torsdag. Ifølge en talsperson for hæren var det to personer om bord i hvert av helikoptrene. Tre av dem omkom, mens den fjerde er fraktet til sykehus, skriver Washington Post.

Enighet i lønnsoppgjøret i NRK



NJ, NTL-NRK, NRK Delta, Creo, NITO og Tekna kom alle til enighet med NRK etter at forhandlingene gikk elleve timer på overtid i årets lønnsoppgjør.

De skal blant annet ha blitt enige om et generelt tillegg på 38.000 og at ulempesatsene økes med 6 prosent. Lønnsoppgjøret i år var et mellomoppgjør, det betyr at det kun ble forhandlet om penger.

Medier: Mike Pence har vitnet i 6. januar-høring

USAs tidligere visepresident Mike Pence har torsdag vitnet for en føderal storjury om stormingen av Kongressen 6. januar 2021, melder amerikanske medier.

Storjuryen undersøker kjølvannet av valget i 2020 og handlingene til daværende president Donald Trump og andre. Det er første gang i moderne historie at en visepresident har måttet vitne om presidenten han tjenestegjorde med, skriver CNN.

Person kritisk skadd etter brann i Oslo

En person ble kritisk skadd etter å ha pustet inn røyk under en brann i en leilighet i Oslo. Brannvesenet lokaliserte og sluttet et branntilløp på kjøkkenet i leiligheten. Det ble ikke iverksatt evakuering av andre leiligheter.

Det befant seg en person i leiligheten. Denne ble beskrevet av helsepersonell som kritisk skadd etter å ha pustet inn røyk. Personen ble kjørt til Ullevål sykehus.