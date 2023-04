Razzia mot pokerturnering i Tromsø – én pågrepet

NTB

Politiet i Tromsø har slått til mot det de mener er en ulovlig pokerturnering i Tromsø, melder iTromsø. Én person er pågrepet, ifølge VG.

– Jeg kan bekrefte at vi gjennomfører en aksjon mot et lokale der vi mistenker at det foregår ulovlig pokerspilling, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt til iTromsø.

Aksjonen startet ifølge Kileng rundt klokka 19. Én person er pågrepet og siktet, og det er gjort beslag, men Kileng ønsker ikke utdype detaljene overfor VG.

Han opplyser at det var 30–40 personer til stede i lokalene da politiet aksjonerte.

Ifølge begge avisene skal det ha vært flere hundre tusen kroner i omløp under turneringen. Pengene ble oppbevart i en safe i lokalet.