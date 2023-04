Stor økning i tvangssalg av biler

I fjor skal det på landsbasis ha blitt utført over 2000 tvangssalg av bil.

NTB

Det har vært en kraftig økning i tallet på tvangssalg av biler her i landet. Namsfogden i Bergen melder om en økning på 52 prosent fra samme tid i fjor.

Ifølge TV 2 ble det på landsbasis avsluttet 1.010 saker med tvangssalg av bil i årets tre første måneder. For hele fjoråret var tallet 2.288 saker.

– Vi ser jo en økning og har spesielt sett en ganske stor økning nå i april, sier Eirin, som er fagleder hos Namsfogden i Bergen.

Faglederen, som kanalen har valgt å omtale kun med fornavn, forteller at biler hentes både for å betale ned på voksende gjeld og som salgspant for ubetalte billån.