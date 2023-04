Tidligere skuespiller tiltalt for besittelse av pistol og narkotika

NTB

En mann er tiltalt for våpen- og narkotikabesittelse og for trusler mot politiet. Mannen har tidligere spilt i en populær TV-serie.

Den 10. august i fjor ble mannen i 20-årene pågrepet i Oslo sentrum mens han var i besittelse av en pistol. Pistolen var oppbevart sammen med et pistolmagasin som var ladet med seks patroner.

Samme kveld fant politiet også ut at han oppbevarte over 600 tabletter med et narkotisk virkestoff og 33 gram cannabis.

I sentralarresten senere på kvelden truet han ifølge tiltalen flere politibetjenter, og to dager senere skal han også ha truet to fengselsbetjenter i Oslo fengsel.

Mannen har tidligere spilt i en populær, norsk TV-serie. Han har også filmerfaring, men har de siste årene ikke vært aktiv som skuespiller.

Den nye saken mot mannen går i Oslo tingrett onsdag og torsdag i neste uke.

Mannen ble i april i fjor dømt i Oslo tingrett for besittelse av ammunisjon. Han er også tidligere dømt flere ganger for vold og narkotikabesittelse, både før og etter at han spilte i TV-serien.