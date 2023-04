Renteinntektene skyter fart – solid resultatvekst i DNB

NTB

DNB hadde renteinntekter på over 14 milliarder kroner og fikk et overskudd på 10,5 milliarder kroner i første kvartal.

Det internasjonale markedet var preget av uro og turbulens, påpeker Norges største bank. Men i Norge fortsatte den økonomiske aktiviteten på et høyt nivå. Dette, kombinert med et stramt arbeidsmarked og høy inflasjon, har bidratt til at rentenivået er blitt satt opp, påpeker DNB i forbindelse med offentliggjøringen av årets første kvartalsresultat.

DNB fikk et resultat før skatt på 13,6 milliarder kroner – blant annet drevet av renteinntekter på 14,6 milliarder kroner – i første kvartal. Renteinntektene økte med 529 millioner kroner – tilsvarende 3,8 prosent – i første kvartal, sammenlignet med foregående kvartal.

DNBs utlån økte til sammen med 10,8 milliarder kroner, tilsvarende 0,6 prosent, i kvartalet. Innskuddene økte med 69,1 milliarder kroner

– Jeg er glad for at mange kunder velger oss og at vi opplever vekst i både person- og bedriftsmarkedet. De siste tolv månedene har utlånsveksten vært på mer enn 6 prosent, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.