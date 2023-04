Økte utlån og inntjening for Nordea i første kvartal

NTB

Nordea i Norge økte sine utlån til privatpersoner og bedrifter med 4 prosent i første kvartal. Fra konsernhold meldes det om solide resultater i tregt marked.

Nordeas utlån i Norge økte til 795 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 4 prosent gjennom det siste året. Samtidig økte samlet innskudd med 13 milliarder til 381 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 13 prosent fra samme periode i fjor.

Husholdningenes låneopptak økte med 3,5 prosent i første kvartal til 386 milliarder kroner.

– Boligprisene har trukket oppover, og samtidig ser vi god etterspørsel etter boliglån. Antall boliglånssøknader gjennom våre nettsider har økt 20 prosent mot samme periode i fjor, og vi tok imot over 13.400 nye kunder gjennom kvartalet, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge.

Nordea-konsernet melder at til tross for at den økonomiske aktiviteten fortsatte å avta fra fjerde kvartal, sørget økt inntjening for en økning i driftsresultatet på 34 prosent i første kvartal målt mot samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet økte fra 1,1 milliarder euro i første kvartal i fjor til 1,5 milliarder euro i år. Det tilsvarer 17,6 millioner norske kroner etter dagens kurs. Nordea hadde samlede driftsinntekter på over 2,9 milliarder euro i første kvartal. Av dette utgjorde renteinntekter nesten 1,8 milliarder euro.