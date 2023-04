Flere hundre tusen nordmenn har ennå ikke åpnet skattemeldingen

Fristen for å sende inn årets skattemelding er 30. april. Få dager før fristen har flere hundre tusen nordmenn ennå ikke åpnet skattemeldingen sin. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Til tross for at fristen for å levere skattemeldingen kun er noen dager unna, har rundt 400.000 nordmenn fremdeles ikke sjekket om deres opplysninger stemmer.