Jonas farter Mjøsa rundt 1. mai

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må nesten ta på sjumilsstøvlene for å rekke alle markeringene rundt Mjøsa på arbeidernes dag.

I løpet av mandagen skal Arbeiderparti-lederen på markeringer rundt om i Innlandet. Han besøker Brumunddal, Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Tangen, i denne rekkefølgen.

På Gjøvik skal Støre legge ned en krans ved 22. juli-minnesmerket av Nico Wideberg i Jernbaneparken etter å ha holdt en tale klokka 11.30.

Det blir mye bilkjøring, men statsministeren skal også få strukket på beina. Både på Gjøvik og Lillehammer er planen å hive seg med i 1. mai-toget. Ferden avsluttes med ettermiddagstale i Tangen samfunnshus.

SV i sør

SV-leder Kirsti Bergstø drar til Sørlandet. Hun holder hovedtale på brosteinstorget i Kristiansand, før hun reiser videre til Lillesand.

Kvelden feires i Oslo hvor hun holder appell på «Rød på Blå». 1. mai-arrangement på utestedet Blå ble innstiftet av Rød Front i 1999, og i dag er det studentforeningen Venstrealliansen som arrangerer. Dit kommer en rekke talere, og Gatas Parlament er blant musikerne som skal sørge for høy stemning.

Duell i Drammen

Tradisjonen tro blir det kamp om tilhørerne i Drammen mellom Rødt og Frp.

Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet holder til på Strømsø Torg. På motsatt side av Drammenselva, på Bragernes Torg, holder Bjørnar Moxnes appell sammen med lokale folk fra SV og Arbeiderpartiet.

Rødt-lederen fortsetter til Moss og Jessheim – så det blir noen mil tilbakelagt på Østlandet i løpet av dagen.

LO på industri-visitt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik besøker det gamle industristedet Rjukan 1. mai. Hun er hovedtaler på Såheim Folkets Hus og på Industrimuseet.

LOs slagord i år er «Større. Sterkere. Sammen». Organisasjonen trekker fram at bildet av en urolig verden ikke har endret seg mye siden i fjor – da Ukraina nylig var blitt invadert og pandemien hadde herjet i to år:

– Snarere tvert imot har vi sett hvordan stadig økende levekostnader som mat og strøm, bidrar til å rokke enda mer ved tryggheten vi i Norge er vant til å leve i.

Seltzer til Østfold

I Fredrikstad blir det høy kjendisfaktor når Thomas Seltzer stiller som hovedtaler. Programlederen og musikeren er kjent for sitt samfunnsengasjement, blant annet gjennom flere TV-serier om USA på NRK.

– Datoen for arbeidets dag er hentet fra USA, og da er det også på sin plass at en amerikaner holder tale på et norsk arrangement, sier han til FriFagbevegelse.

Seltzer har amerikansk statsborgerskap og amerikansk far, en far som deltok i en demonstrasjon allerede som 16-åring. Parolen var å få rett til å organisere seg. Nå er han glad for at sønnen blir hovedtaler i plankebyen.

– Fatter’n ble oppriktig glad, sier Seltzer.