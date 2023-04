NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Kongressen sa ja til å øke USAs gjeldstak

Representantenes hus i USA har stemt for å øke landets gjeldstak med 1.500 milliarder dollar – men bare i kombinasjon med kraftige kutt i offentlige utgifter.

Forslaget ble vedtatt med et syltynt flertall da 217 stemte for og 215 stemte imot. Vedtaket i Representantenes hus kombinerer økningen av gjeldstaket med kraftige nedskjæringer i offentlige utgifter, noe president Joe Biden er sterkt imot. Det er ikke ventet at forslaget vil gå gjennom i Senatet.

Russisk angrep mot Mykolajiv

Minst én person er drept og 15 såret i et russisk rakettangrep mot et boligområde i byen Mykolajiv sør i Ukraina, ifølge lokale myndigheter.

Ifølge byens ordfører Oleksandr Senkevytj hørte innbyggerne fire høye eksplosjoner rundt klokken ett. En av rakettene skal ha truffet et høyhus, mens en annen traff et bolighus. Flere husstander skal være strømløse som følge av angrepet.

Ordfører positiv til kjernekraft i Vardø

Under torsdagens bystyremøte i Vardø i Finnmark skal det diskuteres om det vil være aktuelt med kjernekraftverk i Norges østligste kommune

– Det vi vil er å være positiv til at kjernekraften kan være en del av energimiksen, sier ordfører Ørjan Jensen (MDG) til iFinnmark.

Meta-resultat slo forventningene

Facebooks morselskap Meta gjorde det bedre enn ventet i årets første kvartal, viser resultatet. Det førte til at selskapets aksje steg kraftig i etterhandelen.

Omsetningen i årets første tre måneder endte på 28,7 milliarder dollar, rundt 305,5 milliarder norske kroner. Det var betydelig høyere enn analytikere hadde ventet på forhånd.

Mann sendt til sykehus etter brann i Bergen

En mann i 60-årene er sendt til Haukeland sykehus etter at det begynte å brenne i en leilighet i Bergen. Mannen var bevisstløs da han ble reddet ut, men utover det er skadeomfanget ikke kjent. Brannen var slukket ved 1-tiden.