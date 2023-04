Mann pågrepet for å ha svindlet over 40 eldre for millioner av kroner

NTB

En mann i 20-årene er pågrepet i London etter to måneder på rømmen. Norsk politi mener han er sentral i svindel av flere eldre nordmenn.

Mannen har vært internasjonalt etterlyst i en phishing-sak og er nå siktet for grovt bedrageri, skriver NRK. Han har dansk og nederlandsk statsborgerskap og har i stor grad operert i utlandet.

Phishing refererer til digital snoking eller «fisking» etter sensitiv informasjon fra et offer, som passord eller kredittkortnummer.

– Han har sittet i Danmark og England og brutt seg inn i norske nettbanker derfra, sier Rune Skjold, seksjonsleder for økonomi og spesialetterforskning i Oslo-politiet, til NRK.

Siden våren 2021 har over 40 personer blitt svindlet for mellom 5 og 6 millioner kroner. Det er i hovedsak snakk om eldre mennesker som er blitt svindlet. Politiet tror det er store mørketall.

En annen mann, også i 20-årene, ble pågrepet i saken i februar. Politiet mener at de to mennene sammen utgjør en utbryterfraksjon fra et større dansk nettverk, og at mannen som nå er pågrepet, har fått informasjon fra mannen som ble pågrepet i februar.

– Han utga seg for å være politi på telefonen og fikk dermed lurt ofrene til å gi fra seg sensitiv informasjon, sier Skjold.

Mannens forsvarer, advokat Morten Kjensli, bekrefter overfor NRK at det er igangsatt en utleveringsprosess mellom England og Norge.

I alt er åtte personer siktet i saken, hvorav seks er mistenkt for å ha hatt roller som hvitvaskere eller for å bevisst eller ubevisst ha flyttet penger for kriminelle.