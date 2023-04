NRK: Norske diplomater får én uke på å forlate Russland

NTB

De ti norske diplomatene som er erklært uønsket i Russland, får én uke på seg til å forlate landet.

– Russerne har gitt oss samme type frist som de fikk i Oslo, altså en uke, sier Norges ambassadør til Russland, Robert Kvile, til NRK.

– Det er tungt for de som må reise, det er tungt for oss som blir igjen og det er tungt for de lokalansatte som må se 10 av 19 reise hjem til Norge, sier han.

Ambassadøren presiserer at ambassaden vil bestå selv om noen ting på nedprioriteres, men han vil ikke si noe om hva slags funksjoner de ti diplomatene som nå er utvist, hadde på ambassaden.

I en uttalelse fra russisk UD heter det at diplomatene er utvist som et «gjengjeldelsestiltak» etter at Norge utviste 15 russiske diplomater tidligere denne måneden.