Svensk UD ser alvorlig på rakettstyrt i Norge

NTB

Svenske myndigheter sier de ser svært alvorlig på at en svensk forskningsrakett mandag styrtet i Målselv i Troms.

– En rakett som ble skutt opp fra Esrange 24. april kom ut av kurs. Nyttelast og deler av raketten landet i Norge. Regjeringen ser svært alvorlig på situasjonen, opplyser det svenske utenriksdepartementet til Dagbladet.

I en epost skriver svensk UD at hendelsen undersøkes nøye.

– Ansvarlige svenske myndigheter er klare til å bistå norske myndigheter med informasjon under etterforskningen, skriver de videre.

Det var mandag forskningsrakett styrtet i Målselv i Troms ved en feil. Ingen personer ble skadd da raketten krasjlandet på norsk side av grensen. Tirsdag ble raketten funnet i god behold, og den er nå transportert tilbake til romfartssenteret med helikopter, skriver Esrange Space Center på sine nettsider.

Norske myndigheter opplyste til NTB tirsdag ettermiddag at de så svært alvorlig på hendelsen og at de på det tidspunktet ikke hadde mottatt informasjon fra svenske myndigheter. Svensk UD opplyser onsdag at de nå har tatt kontakt med norsk UD.

Esrange Space Center undersøker nå hvorfor raketten skiftet kurs.

– Dette er en feil vi ser alvorlig på. Det er for tidlig å si noe om årsaken, og vi venter på mer informasjon fra undersøkelsene, sier Marko Kohberg, som leder rakettprogrammet ved romfartssenteret.

Raketten ble skutt opp for å gjennomføre et eksperiment om vektløshet. Den ni meter lange og 1,6 tonn tunge raketten fløy over landegrensen og 15 kilometer inn i Norge. Den landet i fjellet i Målselv, ikke langt unna Dividalen nasjonalpark, skriver Folkebladet.