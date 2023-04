Privatskole stanser omstridt vervekampanje etter kritikk

NTB

Privatskolen Kristen VGS Vennesla tilbød elever 5.000 kroner for hver nye elev de klarte å verve til skolen, men stanser vervekampanjen etter reaksjoner.

Rektor Knut Åge Haugen mener kampanjen er innenfor privatskoleloven.

– Når det likevel stilles spørsmål ved vår fremgangsmåte i denne saken, velger vi å avslutte denne kampanjen, sier han.

Han understreker at kampanjen ikke skulle dekkes av midler som skulle komme elevene til gode, men fra gaveinntekter.

– Det er veldig viktig for oss å drive i henhold til gjeldende regler for privat skoledrift i Norge, og vi ønsker ikke at noen skal være usikre på dette. Vi ønsker også et godt forhold til både fylkeskommune og naboskoler og vil derfor også lytte til signalene som disse gir oss, sier han.

Agder fylkeskommune har vært kritiske til vervekampanjen, og Arbeiderpartiet varslet onsdag at de ville undersøke om praksisen er lovlig.

Også SV og Rødt har reagert kraftig.

Bakgrunnen for tiltaket er at skolen mottar statsstøtte basert på antall elever, skriver Fædrelandsvennen. Praksisen startet forrige uke og ble formidlet muntlig til elevene.