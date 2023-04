NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 26. april.

USA: Taliban har drept hjernen bak terrorangrepet ved Kabul-flyplassen

Taliban har drept lederen av IS-grupperingen som sto bak terrorangrepet ved Kabul-flyplassen i august 2021, melder USA.

– Han var en sentral IS-K-kriger direkte involvert i planleggingen av angrep som det ved Abbey-porten, og er nå ikke lenger i stand til å planlegge eller gjennomføre angrep, sier talsperson for Det hvite hus, John Kirby, i en uttalelse.

Identiteten på den drepte personen er ikke kjent.

FN: Partene i Sudan er ikke forhandlingsklare

Den USA-forhandlede våpenhvilen ser ut til å holde i enkelte deler så langt, sier FNs spesialutsending i Sudan, Volker Perthes, til FNs sikkerhetsråd.

– Men det er ikke tegn til at de stridende partene er klare til å ta fatt på seriøse forhandlinger, noe som tyder på at begge tror det er mulig å sikre en militær seier over den andre, sier han, og legger til:

– Dette er en feiloppfatning.

Singapore har henrettet mann dømt for cannabis-smugling

En 46 år gammel mann som ble dømt til døden i Singapore for cannabis-smugling, har blitt henrettet, opplyser myndighetene. Tangaraju Suppiah ble i 2017 dømt til døden etter å ha blitt funnet skyldig i medvirkning til smugling av drøyt 1 kilo cannabis.

En talsperson for kriminalomsorgen i Singapore bekrefter onsdag til AFP at 46-åringen er henrettet ved henging.

Støtten til EØS-avtalen er rekordlav

Mens andelen nordmenn som vil inn i EU øker, har ikke støtten til EØS-avtalen vært svakere siden 2017.

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, er forberedt på mer debatt om EUs betydning i Norge.

– Det å få mer informasjon og debatt om EU er bare bra. Det kan godt hende at vi i noen år har hatt for lite debatt om Norges tilknytning til EU og hvilke konsekvenser et eventuelt norsk medlemskap ville hatt for viktige samfunnsområder i Norge, sier Arnstad til Nationen.

Minnesota Wild og Mats Zuccarello med nytt tap

Natt til fredag kan NHL-sluttspillet være over og ut for Mats Zuccarello og Minnesota Wild. Etter å ha tapt 4–0 på borteis mot Dallas Stars er de nå nødt til å vinne for å ha muligheten til å ta seg videre i sluttspillet.

Mann pågrepet etter rasistiske utsagn på Oslo lufthavn

En mann i 30-årene ble i 1.30-tiden pågrepet og kjørt i fyllearresten etter å ha sjikanert andre reisende. Han skal blant annet ha ropt rasistiske utsagn som også ble grunnlag for anmeldelse.