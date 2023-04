Norsk Elbilforening frustrert over at hurtigladeprisene ikke synker

Selv om strømprisene i Sør-Norge har sunket med tre kroner siden i høst, har ikke ladeprisene sunket like mye. Det frustrerer Norsk Elbilforening. Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

Norsk Elbilforening er skuffet over at hurtigladeprisene ikke synker i takt med strømprisen. Foreningen mener forbrukerne blir utnyttet av ladeselskapene.

– Vi er frustrerte, og opplever at forbrukerne blir utnyttet. Vi er redde for at ladeselskapene benytter anledningen til å fortsette å tjene penger på elbilister som er avhengige av å lade bilen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening til NRK.

Selv om strømprisene i Sør-Norge har sunket med tre kroner siden i høst, har ikke ladeprisene sunket like mye. Før vi fikk ekstraordinært høye strømpriser i Norge, lå ladeprisene per kWt på rundt fire kroner mer enn strømprisen. Nå er ladeprisen i snitt rundt sju kroner høyere, ifølge Norsk elbilforening.

Bu sier videre at grunnen som ble gitt for at ladeselskapene satt opp prisene ene og alene var høye strømpriser.

Ladeselskapet Kople sier på sin side at de ikke har lyst til å ta en høyere pris fra kundene enn de er nødt til, og hadde justert ned prisen om de hadde hatt mulighet til det.

– Vi kan ikke uttale oss om fremtidig prisutvikling i henhold til konkurransetilsynet, kun om hvordan utviklingen har vært fram til nå. Hittil har vi regulert ladeprisene jevnlig, faktisk på månedlig basis, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Tine Holm-Hansen i Kople til kanalen.

Kople opplyser om at deres kostnader blant annet fordeler seg på strømkostnadene, drift og vedlikehold av ladere, samt investeringer i lanseringer av ladesteder. Holm-Hansen kaller samtidig uttalelsene til Norsk elbilforening skumle.

– Det skaper en konflikt mellom oss som ønsker å bidra til en grønn infrastruktur. Det har ingen hensikt for oss å ta høyere pris enn det kundene har mulighet til å betale, sier hun.