Innsigelsesfri plan for Bybanen legges fram: – Et resultat av hardt arbeid

Byrådet legger fram en innsigelsesfri reguleringsplan for Bybanen til Åsane for bystyret 31. mai. Foto: Marianne Løvland / NTB

Byrådet i Bergen vil legge fram en innsigelsesfri reguleringsplan for Bybanen til Åsane når bystyret skal behandle saken 31. mai.

Byrådet legger fram en innsigelsesfri reguleringsplan for Bybanen til Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane.

– At denne saken nå finner sin løsning, uten en eneste innsigelse, er resultatet av hardt arbeid av dyktige fagfolk i kommunen vår, en eminent fagbyråd og ikke minst et politisk flertall som virkelig tar ansvar for byens fremtid, sier byrådsleder Rune Bakervik i en pressemelding.

Forventer at staten bidrar

Byrådet i Bergen tar sikte at bystyret skal behandle Bybanen i bystyremøtet 31. mai. Deretter skal byrådsleder Rune Bakervik (Ap) og byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) møte samferdselsministeren i Oslo 2. juni sammen med representanter fra Vestland fylkeskommune.

– Bybanen er det viktigste klima- og miljøtiltaket i Bergen, og nå forventer jeg at staten blir med på å bidra med sitt bidrag for å få bygget banen, sier Fjeldstad.

Bybanen til Åsane i Bergen vil ifølge anslagene koste rundt 21 milliarder kroner. Det er 3,3 milliarder kroner mer enn det kommunen anslo i fjor. Rundt 2 milliarder av kostnadsøkningen skyldes prisvekst. Det er også lagt inn et nytt påslag for usikkerhet, skriver Bergensavisen. Byggestart blir trolig i 2024/2025.

12,7 kilometer

Prosjektet består av 12,7 kilometer med bane, 5,7 kilometer nye tunneler, 14 holdeplasser og 13 kilometer stamsykkelvei. Banen skal i utgangspunktet gå fra Kaigaten i Bergen sentrum til Vågsbotn i Åsane.

Fredag ble det også kjent at Riksantikvaren har vurdert Bergen kommunes reviderte planforslag og godtar nå at Bybanen går gjennom middelalderbyen og over Bryggen.