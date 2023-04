Kongens Trøndelag-besøk er avlyst på grunn av snøkaoset

NTB

Kong Haralds besøk til Trøndelag tirsdag er avlyst, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet til NTB.

Slottet opplyste like etter klokka 10 at kongens flygning fra Oslo lufthavn ble kansellert, og en liten halvtime senere bekreftes det at besøket er avlyst.

– Da er besøket dessverre avlyst, skriver Varpe i en SMS.

Like etter klokka 10 viser Avinors oversikt at 35 flygninger er innstilt. En rekke andre er utsatt.

– Det er tung og våt snø. Flyene må gjennom avising, og rullebanene må brøytes. Vi har redusert brøytemannskap fordi vi er i sommerhalvåret. Vi jobber med å øke bemanningen og har alle ressurser ute, sa pressevakt Helene W. Jensen i Avinor til NTB tidligere tirsdag.

Kongen skulle til Melhus og Skaun. Besøk til Drive Norge og Bautaen kulturhus sto på programmet.