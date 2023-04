Antatt Wagner-avhopper erkjenner delvis straffskyld i Oslo tingrett – nekter for politivold

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev og hans forsvarer Brynjulf Risnes i Oslo tingrett, fordi Medvedev er tiltalt for å ha deltatt i et slagsmål utenfor en pub i Oslo sentrum og for vold mot politiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev erkjenner straffskyld for tre tiltalepunkter, men nekter for politivold.

Medvedev møtte i Oslo tingrett tirsdag, tiltalt for å ha deltatt i et slagsmål utenfor en pub i Oslo, og for vold mot politiet.

Hendelsen fant sted i februar. Politiet kom til stedet etter slåsskampen og pågrep ham. Da de skulle føre ham ut av en politibil ved sentralarresten i Oslo, sparket Medvedev mot en eller flere av politifolkene, ifølge tiltalen.

I retten forklarte Medvedev at politiet nærmest hadde overfalt ham, at han var blitt satt håndjern bak på ryggen, fått beina sammenbundet og at to politimenn hadde sittet oppå ham under transporten fra sentrum og til politihuset på Grønland. Da de skulle ta 26-åringen ut av politibilen, skal de ha tatt tak i håndjernene, noe som skal ha gjort veldig vondt.

– Gjorde vondt

– Da de dro meg opp fra håndjernene var det et øyeblikk hvor det gjorde så vondt at jeg, uten hensikt sparket, det er vel normalt om man blir påført smerte, så reagerer kroppen, fortalte Medvedev.

– Jeg hadde ingen hensikt om å sparke en politimann. Hvis jeg beveget beina var det på grunn av smerte, fortsatte 26-åringen i retten.

Medvedev er ikke tiltalt for å skadd noen, men for forsøk på å skade politiet. Sparket hans traff ingen av tjenestemennene som var til stede.

En misforståelse

Hans forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, sier Medvedev mener det var en misforståelse.

– Han skjønte ikke helt hva som foregikk og fikk panikk. Han ble satt i håndjern og ble vel redd og usikker på hva som skjedde. Han mener at han ikke sparket, men at han sprellet fordi det gjorde vondt, sier Risnes til NTB.

Den andre delen av tiltalen handler om at Medvedev i mars, hadde med seg en luftpistol til en bar i Oslo sentrum. Både dette forholdet og slåssingen har han erkjent skyld for, men ikke vold mot politiet.

– Vi mener at disse forholdene er straffbare. Det har ikke noe å gjøre med at det er Medvedev, vi hadde gjort akkurat det samme hvis det var hvilken som helst annen person. Det er nok snakk om en kort straff, sier aktor i saken, politiadvokat Vegard Gjertsen, til NTB.

