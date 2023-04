NTB

Dette er blant de ventende hendelsene som finner sted i dag, tirsdag 25. april.

NVE legger fram rapport om nye havvindområder

NVE har fått i oppgave fra regjeringen å identifisere nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Rapporten presenteres klokken 15 tirsdag.

Antall Wagner-avhopper møter i retten

Tirsdag må den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha deltatt i et slagsmål utenfor en pub i Oslo. Han er også tiltalt for vold mot politiet.

Utenriksministeren og justisministeren til Stortinget om Ukraina-håndteringen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) skal svare kontrollkomiteen om Ukraina-håndteringen. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarer på Høyre og Venstres kritikk om medisinsk evakuering.

Donald Trump saksøkt etter voldtektsanklager

En kvinne hevder at hun ble voldtatt av Donald Trump i New York på midten av 90-tallet. Nå har hun saksøkt ham for ærekrenkelse i forbindelse med at han nektet for voldtekten.

Viktig kamp i nedrykksstriden i Premier League

Tirsdag tar Leeds imot Leicester hjemme på Elland Road i en kamp som kan få stor betydning i nedrykksstriden. Leicester ligger over nedrykksstreken kun på målforskjell, mens Leeds ligger poenget og plassen over Leicester.