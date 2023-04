NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Mistanken om drap er styrket etter Steinkjer-påkjørselen

Politiet har i alt avhørt 60 personer etter påkjørselen i Steinkjer der 21 år gamle Sigve Bremset ble drept mens to andre personer ble lettere skadd. Ut ifra materialet som politiet har hentet inn, er mistanken om at det var en forsettlig handling, styrket.

Abort blir forbudt etter sjette uke i North Dakota

North Dakotas republikanske guvernør Doug Burgum har undertegnet en lov som forbyr abort i delstaten etter sjette uke, uten unntak for voldtekt eller incest.

Loven gjør abort ulovlig fra første dag, men åpner for unntak for voldtekt, incest og om morens liv er i fare, bare i de første seks ukene, før de fleste kvinner er klar over at de er gravide. Etter sjette uke er forbudet totalt.

13 drept da mobb angrep antatte gjengmedlemmer i Haiti

En menneskemengde angrep og brente til døde 13 antatte gjengmedlemmer i Haitis hovedstad etter å ha dratt dem ut av en politibil mandag.

Episoden er et tegn på hvor frustrert Haitis befolkning er over den økende lovløsheten i Port-au-Prince

Snøkaos og glatte veier

Flere steder på Østlandet har snø ført til glatte veier og trøbbel på veiene. Vegtrafikksentralen oppfordrer til å la biler med sommerdekk til å stå.

Nesten tre kilo narkotika funnet under trafikkontroll i Bergen

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for besittelse av narkotika da det ble funnet narkotika på mannen under en trafikkontroll i Bergen mandag kveld.