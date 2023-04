Klar beskjed: – Har du sommerdekk, har du ingenting på veien å gjøre i dag

NTB

Det laver ned på Østlandet og snøen skaper store problemer i trafikken. Veitrafikksentralen tror problemene varer utover dagen.

Det sene snøfallet har skapt såpeglatte veier flere steder på Østlandet, særlig nord for Oslo. Det er tung snø og det er ikke ventet at det snur med det første.

– Fra Oslo og nordover er det kommet stedvis svært mye snø. Kanskje til og med mer enn meteorologene antok. Det skaper en hel del trafikale problemer, sier Anne Hårstad ved veitrafikksentralen Øst til NTB.

Hun forteller at en brøytefører har meldt tilbake at han var ute og brøytet og snudde for å kjøre tilbake samme vei. Da kunne han ikke se at han nettopp hadde brøytet der.

– Det sier litt om hvor mye snø som kommer. Det er tung og bløt snø. Det blir veldig glatt, sier hun.

– La bilen stå

Flere steder har politiet meldt om utforkjøringer på grunn av sommerdekk. På E16 ved Jessheim snurret for eksempel en bil rundt. Bilføreren ble anmeldt for å ha kjørt på sommerdekk.

– Har du sommerdekk, har du ingenting på veien å gjøre i dag. Så må man holde ekstra god avstand når det er så sleipt og glatt som nå, og avpass farten. Det er ikke noe mål å ligge opp mot fartsgrensa i dag, sier Hårstad.

Hun sier at alle mannskaper er kalt ut, men at det noen steder altså ikke monner.

– Sist jeg sjekket var det meldt snø store deler av dagen. Det gjør at vi kanskje ikke ser en bedring i løpet av dagen, sier Hårstad.

Problemer i bakker

Blant de mange problemene som har oppstått, fikk flere brøytebiler stans på E16 over Sollihøgda i Hole. De ble hindret av flere vogntog som har problemer med føret.

– Brøytemannskapene tok kontakt med oss klokka 04.48. De sier at det er kaos der, sa operasjonsleder Per Eftang til NTB.

Snøvær på Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

På Jevnaker kan politiet i morgentimene melde at minst to vogntog har kjørt seg fast ved Eggemobakkene.

– Det meldes om køer.

Også på E18 ved Liertoppen er det snø og vanskelige kjøreforhold.

– Det er ikke mulig å kjøre der uten vinterdekk, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter klokken 6.04.

Ni utforkjøringer

Operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt sier til NTB klokka 5.35 at de har hatt ni utforkjøringer siden midnatt. Flere av disse bilene har også hatt vinterdekk.

– Det har snødd en del flere steder i distriktet. For eksempel er det helt hvitt på Espa akkurat nå. Det er helt tydelig at det er dårlige forhold og ikke egnet for å kjøre med sommerdekk flere steder nå, sier Sveen.

Utforkjøringene har i all hovedsak skjedd på Romerike.

På Jessheim snurret en bil på glatt føre på E16. Bilføreren ble anmeldt for å ha kjørt med sommerdekk.