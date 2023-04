Brøytemannskap melder om kaos på E16

NTB

Flere brøytebiler har problemer og kommer ikke fram på E16 over Sollihøgda i Hole. De blir hindret av flere vogntog som har problemer med fører

– Brøytemannskapene tok kontakt med oss klokka 04.48. De sier at det er kaos der, sier operasjonsleder Per Eftang til NTB.

Han forteller videre at brøytemannskapene melder om flere vogntog som ikke kommer opp bakkene fra Sunnvolden til rasteplassene. Det er også mye snø i området.

Uten at jeg har vært der, så vil jeg anta at det er et dekkproblem. Vi har en patrulje på vei til stedet nå, sier operasjonslederen.