Frps Himanshu Gulati: – En voldsepidemi i norsk skole

Himanshu Gulati (Frp) mener det må gjøres raske tiltak for å få slutt på vold i norske skoler. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Tirsdag vil utdanningspolitisk talsperson Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet fremme en rekke forslag i Stortinget som skal hindre vold i norske skolen.

– Dette er det mest alvorlige i norsk skole i dag. Vi har en voldsepidemi, sier Gulati til Klassekampen.

Nylig foreslo regjeringen en ny opplæringslov. Dette forslaget har blitt kritisert for å mangle regler for hvordan en lærer kan gripe inn overfor elever som utagerer.

Regjeringen har sagt til avisen at det i dag er uklare rettslige rammer for når en lærer kan bruke fysisk makt. De har lovet at det skal komme forslag til slike regler før sommeren, men disse vil tidligst kunne tre i kraft fra høsten 2024.

– Det trengs tiltak nå, sier Gulati.

Han forteller at Frp blant annet vil fremme forslag om at lærerne kan bortvise elever. De vil også ha faste rutiner for politianmeldelse fra skolens side ved voldshendelser.